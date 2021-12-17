З початку агресії РФ затримано понад 1 тисячу російських найманців, - СБУ

Протягом 2014-2021 років військова контррозвідка Служби безпеки України встановила особи 1387 учасників незаконних збройних формувань так званих "ЛНР" і "ДНР". З яких було затримано 1096.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією відомства, за цей період також було викрито і затримано 133 агенти іноземних спецслужб, припинено діяльність 6 терористичних груп та ліквідовано 210 схронів зі зброєю.

"Практично кожен із цих випадків є результатом багатоетапних спецоперацій, які розробила та здійснила військова контррозвідка СБУ у рамках протидії гібридним загрозам", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, було розпочато понад 7 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів проти держбезпеки України, а 688 вироків суду набрали чинності.

Один із гучних випадків, за даними СБУ - спроба угону на територію РФ українського літака-розвідника Су-24МР у 2014 році.

Його намагався здійснити командир екіпажу-спарки однієї з військових частин, дислокованих у Хмельницькій області, якого завербували представники Головного управління Генштабу Збройних сил РФ.

"Він мав здійснити посадку літака на аеродромі в РФ через нібито несправність бортового обладнання. Однак співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі вчинення злочину. А суд визнав його винним за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) ККУ, засудивши до 12 років позбавлення волі", - додають у відомстві.

Фото: з початку агресії РФ затримано понад 1 тисячу російських найманців (ssu.gov.ua)