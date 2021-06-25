RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

З початку 2021 року ДФС відшкодувала у бюджет понад 782 млн гривень, - Мельник

Автор: РБК-Україна

З початку 2021 року Державна фіскальна служба України забезпечила відшкодування завданих державі збитків у розмірі понад 782 млн гривень. Ця сума співрозмірна з річним показником за будь-який попередній період.

Про це повідомив голова ДФС Вадим Мельник у Facebook.

"Частина українського бізнесу використовує різні схеми ухилення від сплати податків, користується послугами центрів мінімізації податків і, на жаль, продовжує працювати в тіні. У боротьбі з цим явищем ДФС використовує комплексний, системний підхід та продовжує активну роботу, спрямовану на боротьбу з тіньовим сектором економіки", - заявив Вадим Мельник.

За його словами, створення конкурентних, рівних, прозорих і зрозумілих умов на ринку для легального бізнесу є пріоритетом служби.

"Забезпечення конкурентного середовища для бізнесу та детінізація сприятимуть збільшенню надходжень до державного бюджету. Для нас не існує перепон у боротьбі з тінню. Служба продовжить відстоювати економічні інтереси держави до початку діяльності Бюро економічної безпеки України", - резюмував Мельник.

Нагадаємо, раніше голова ДФС Вадим Мельник назвав дати ліквідації відомства та початку роботи Бюро економічної безпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДФСВадим Мельникбюджет