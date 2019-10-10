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З початку 2019 року кількість українців скоротилася на 1,5 млн, - Дубілет

Новини » Суспільство    10.10.2019 - 13:01
З початку 2019 року кількість українців скоротилася на 1,5 млн, - Дубілет
Ілюстративне фото (facebook.com/ra_vladpromo)

Дубілет наголосив, що з України їде більше людей, ніж приїжджає, а вмирають більше, ніж народжуються

З початку року кількість громадян, які проживають на території України, скоротилося на 1,5 млн осіб. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у Telegram.

Таку інформацію Дубілет отримав з баз даних щодо перетину кордону.

"З початку року кількість українців, що проживають на нашій території, скоротилося на 1,5 млн чол. Бачимо масове повернення українців додому в кінці квітня - на початку травня на європейські та українські свята. Після цих свят негативний тренд зменшився, але все одно присутній. Повертатися додому теж стало більше людей", - написав він.

Як уточнив міністр, це попередні дані. На таких даних Кабмін має намір побудувати публічні "дашборди", на яких в майбутньому суспільство буде оцінювати роботу влади у довгостроковій перспективі.

Дубілет наголосив, що з України їде більше людей, ніж приїжджає, а вмирають більше, ніж народжуються. При цьому він відзначив відсутність в країні демографічних даних.

"Виявилося, що їх у потрібному вигляді немає. Працюємо зараз разом з Держприкордонслужбою України над статистикою щодо перетину кордону та з Мін'юстом - по народжуваності/смерті", - повідомив Дубілет.

Нагадаємо, Дубілет анонсував скасування трудових книжок в Україні. Міністр сподівається, що скасувати трудові книжки вдасться вже в цьому році.

Дубілет зазначив, що українці зможуть легко отримати електронний документ з інформацією про свій стаж в інтернеті. Цей документ вони можуть надати роботодавцю, якщо тому важливо перевірити стаж претендента з офіційних реєстрів.

Такжн РБК-Україна повідомляло, що витрати на проведення запланованого в 2020 році загальнонаціонального перепису населення складуть 3,4 млрд гривень.

Також уряд планує виділити 10,6 млн гривень на інші статистичні дослідження. Зокрема, до 2020 року планують продовжити обстеження умов життя домогосподарств.

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