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Получение статуса участника боевых действий упростили: разъяснение Резникова

Украина, Суббота 26 августа 2023 20:33
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Получение статуса участника боевых действий упростили: разъяснение Резникова Фото: в Украине упростили получение статуса участника боевых действий (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров Украины изменил правила получения статуса участника боевых действий. Теперь для этого необходима только одна справка.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

По его словам, упрощение процедуры получение статуса боевых действий состоит в том, что количество необходимых для этого документов уменьшили. Теперь для того, чтобы получить такой статус, нужно предоставить только одну справку о непосредственном участии в обороне Украины, защите безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией России.

"Эта справка должна содержать информацию о документах, подтверждающих участие личности в соответствующих мероприятиях, и именно она станет основанием для присвоения статуса участника боевых действий", - рассказал глава Минобороны.

Он уточнил, что такой шаг поможет освободиться от излишней бюрократии и ускорить процедуру присвоения статуса участника боевых действий.

Статус участника боевых действий

Напомним, что статус участника боевых действий позволяет украинским защитникам получить ряд льгот и гарантий.

В частности, люди с таким статусом могут получить 75% скидку на оплату коммунальные услуги. Такая льгота действует всю жизнь.

Ознакомиться с тем, как ее оформить, можете в материале РБК-Украина.

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