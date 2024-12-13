Вступление в силу закона о пространственном планировании просят перенести: в чем опасность

По ее словам, это будет означать продолжение коррупционных схем в градостроительстве, поскольку отсутствие плана пространственного развития - это продолжение различных видов рейдерства, появления незаконных долгостроев, самостроев и различного мошенничества в сфере градостроительства и землеотвода.

Она напомнила, что с 1 января 2025 года вступает в силу № 711-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно планирования использования земель". Согласно ему, каждая община должна иметь план пространственного развития.

Этот документ является одновременно и градостроительной документацией на местном уровне и документацией по землеустройству. Он охватывает всю территорию общины и не имеет срока действия, однако очень гибкий, ведь изменения можно вносить ежегодно. И только с этим документом громада сможет отвести земельный участок под садик, школу или жилье, предприниматель - расширить свой бизнес, а обычный житель - изменить целевое назначение своего участка.

"В этом плане определяются виды целевого назначения земельных участков, которые могут быть установлены на определенных территориях. Например, в пределах установленной комплексным планом функциональной зоны, предназначенной для строительства объектов промышленности, нельзя будет установить целевое назначение земельного участка под жилищное строительство", - пояснила Шуляк.

При этом она подчеркнула, что несмотря на требование законодательства громады не только до сих пор не имеют планов пространственного развития, но и не все спешат их создавать. Сейчас активно разработку осуществляют лишь несколько десятков общин. Так, одними из первых планы пространственного развития начали разрабатывать Чугуевская и Мерефянская громады на Харьковщине и уже разработала Песочинская.

По словам Шуляк, причин, почему громады до сих пор не включились в процесс создания планов пространственного развития, несколько. Во-первых, нехватка средств на это. Во-вторых, не полное понимание того, зачем это. Она отметила, что в 2019 и в 2020 годах, когда законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно планирования использования земель" принимался в первом и втором чтениях соответственно, "чувствовалось определенное сопротивление: как на уровне ОМС, так и на уровне парламента не было окончательного понимания, зачем громадам новый инструмент - план пространственного развития".

"Но и было сопротивление из-за того, что введение планов пространственного развития будет означать фактический "стоп" различным видам рейдерства, появлению незаконных долгостроев, самостроев и различного мошенничества в сфере градостроительства. К тому же, качественная градостроительная документация в конце концов будет означать увеличение поступлений в местные бюджеты. А это уже весомое преимущество для ОМС, поскольку речь идет как минимум на 10-20% больше поступлений", - подчеркнула Шуляк.

Без плана пространственного развития общины не смогут заниматься отводом земельных участков, их жители - менять целевое назначение своих участков, а предприниматели - расширять бизнес. Отсутствие такого плана для громады будет означать задержку финансирования восстановительных мероприятий и повышение рисков хаотичной застройки и рейдерства.

"Понятно, что идея обязательности для громад планов пространственного развития нравится не всем. Скажу больше, если бы не приняли это законодательство в 2019 году, сейчас у него было бы гораздо меньше шансов. В частности, уже сейчас некоторые депутаты готовят законопроект о переносе сроков с 1 января 2025 года на 1 января 2028 года. Но этого делать нельзя. Мы готовы помогать общинам в создании этих планов, наши доноры и международные партнеры - тоже", - отметила Шуляк.

По ее убеждению, для громад и градостроительства сейчас лучшее время, чтобы работать над созданием планов пространственного развития. Один из инструментов для этого - программы комплексного восстановления (ПКВ), которые смогут быть исходными данными для разработки планов пространственного развития территориальных общин. ПКВ готовят уже более 200 - то есть около 10% - украинских территориальных громад.

"Таким образом мы сократим первый этап разработки планов пространственного развития на 3-4 месяца. А это означает экономию для бюджета до 30% от стоимости разработки комплексного плана", - подытожила Елена Шуляк.