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НАБУ завершило розслідування про розстрату коштів "Миколаївоблтеплоенерго"


Колишньому в.о. директора ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" відкрито матеріали слідства

Детективи НАБУ завершили розслідування фактів заволодіння понад 1,75 млн гривень ОКП "Миколаївоблтеплоенерго". Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Зазначається, що 8 травня 2019 року колишньому в.о. директора ОКП "Миколаївоблтеплоенерго", підозрюваному у вчиненні злочину, відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед складанням обвинувального акта та скеруванням його до суду.

"За даними слідства, у листопаді 2015 року колишній в.о. директора ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" уклав з ТОВ "Компанія Укренергосервіс" 138 договорів підряду на виконання робіт з встановлення приладів обліку теплової енергії в житлових будинках у Миколаєві. Водночас, підозрюваний вніс у акти приймання виконаних будівельних робіт завідомо неправдиві відомості щодо комплектації та вартості встановлених теплових лічильників. В результаті таких дій, колишній в.о. директора ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" заволодів коштами підприємства у розмірі понад 1,75 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 листопада 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру в.о. директора "Миколаївоблтеплоенерго" Віталію Бородіну в заволодінні коштами.

Раніше РБК-Україна писало, що детективи НАБУ завершили розслідування фактів заволодіння 93,28 млн грн ПАТ "Укрзалізниця.

 

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