НАБУ завершило розслідування по справі Труханова

Детективи НАБУ завершили розслідування фактів внесення одеським мером Генадієм Трухановим недостовірної інформації до електронних декларацій за 2015 та 2016 роки. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Зокрема, у пресс-службі повідомили, що 3 травня 2019 року посадовцю відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед складанням обвинувального акта. За даними слідства, Труханов не вніс до декларації відомості про майно та доходи, власником яких є його дружина, з якою він перебував в офіційному шлюбі з 1985 по 1997 роки.

"Мером Одеси незадекларовані: квартира, два паркомісця, елінг, дача, нежитлова нерухомість, дві автівки, частки у низці суб'єктів господарювання, проценти за вкладами у банках. Загалом до декларації 2015 року посадовець не вніс статки на загальну суму 32,48 млн грн, до декларації 2016 року - на 18,81 млн грн. Розмір незадекларованих статків визначено на підставі експертиз, проведених в межах досудового розслідування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 березня САП повідомила Труханову про підозру у декларуванні недостовірної інформації.

РБК-Україна писало, що НАБУ і САП завершили розслідування відносно мера Одеси Геннадія Труханова та чиновників міськради, яких підозрюють у розкраданні коштів міського бюджету. Їх підозрюють у розкраданні коштів міського бюджету в особливо великих розмірах при купівлі за завищеною ціною приміщень колишнього заводу "Краян". Пізніше стало відомо, що НАБУ у рамках скасування статті про незаконне збагачення закрило кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення Труханова.