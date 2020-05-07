НАБУ завершило розслідування у справі про розтрату понад 25 млн гривень у "СхідГЗК"

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) завершили розслідування відносно двох підозрюваних в розтраті 25,4 мільйона гривень держпідприємства "СхідГЗК". Про це повідомили в прес-службі НАБУ.

Повідомляється, що мова йде про колишнього заступника генерального директора з забезпечення виробництва ДП "СхідГЗК" та директора "Торговий дім "Еко-Сервіс", які розробили схему по закупівлі сірки за завищеними цінами. В результаті було завдано збитків держпідприємству на 25,4 млн гривень.

"На підставі матеріалів, зібраних детективами в ході досудового розслідування, Національне бюро домігся анулювання угод щодо закупівлі ДП "СхідГЗК" сірки за завищеними цінами. Рішення суду вступило в законну силу, а отже - створено підстави для стягнення з компанії на користь ДП "СхідГЗК" безпідставно переплачених 25,4 млн грн", - повідомили в НАБУ.

Також наголошується, що в рамках розслідування накладено арешт і передані в управління АРМА корпоративні права компанії одного з підозрюваних вартістю понад 11 млн гривень.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року НАБУ повідомили фігурантам про підозру. Так як їх місце знаходження не встановлено, вони були оголошені в розшук.

Раніше РБК-Україна писало, що п'ятому учаснику злочинної схеми екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського повідомлено про підозру. Мова йде про схему ухилення від сплати податків на суму майже 50 млн гривень.