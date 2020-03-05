НАБУ завершило розслідування справи про хабар заступнику голови Держводагентства

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Матеріали справи відкриті для сторони захисту

Національної антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило розслідування у справі про отримання хабаря заступником голови Державного агентства водних ресурсів України Павлом Гвозденком. Про це повідомили в прес-службі НАБУ.

Як зазначили в Бюро, після завершення розслідування матеріали справи були відкриті стороні захисту. Після ознайомлення буде складено обвинувальний акт та направлено до суду.

"За даними слідства, в 2018 року до чиновника звернувся представник приватного підприємства з наміром укладення нового договору про надання послуг з Ірпінським міжрайонним управлінням водного господарства (мова йшла про оренду Бучанської водосховища). Під час низки особистих зустрічей чиновник Держводагентства висловив як умова укладання договору про передачу йому неправомірної вигоди у розмірі 50% статутного капіталу цієї приватної компанії і, в подальшому, половини доходів", - повідомили в НАБУ.

Нагадаємо, Павла Гвозденка затримали 6 березня 2019 року під час отримання ним хабара в розмірі 8 тисяч доларів. 7 березня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 250 тисяч гривень.

Також РБК-Україна писало, що НАБУ відкрило справу про можливу корупцію голови Державної митної служби Максима Нефьодова. Справу було відкрито у зв'язку з рішенням суду.