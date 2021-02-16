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НАБУ запросило у МОЗ інформацію про всі перемовини щодо закупівлі вакцин

Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я України отримало від НАБУ вимогу про надання інформації про всі перемовини з виробниками вакцин проти коронавірусу.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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За його словами, він вже дав доручення підготувати інформацію протягом доби.

"Сьогодні зранку МОЗ отримало від НАБУ вимогу про надання інформації про всі перемовини з виробниками вакцин проти COVID -19. Я дав всі доручення щодо підготовки всіх необхідних документів. На їх підготовку визначено три дня, я думаю, що протягом доби всі документи передадуть в НАБУ", - пообіцяв Степанов.

Як повідомляло РБК-Україна, Національне антикорупційне бюро України почало розслідування з приводу закупівлі вакцин від коронавірусу. Правоохоронці відкрили справу за ч. 2 ст. 364 ККУ (Зловживання службовим становищем).

Співрозмовник РБК-Україна говорить, що фігурантів ще немає, провадження відкрили недавно.

Раніше виконувач обов’язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук заявив про розслідування закупівлі вакцини від коронавірусу.

До цього в державному підприємстві "Медзакупівлі" заявили, що Максим Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від коронавірусу для України.

Також вони стверджували, що один з виробників вакцини проти COVID-19 має намір відмовитися від ведення подальших переговорів з Україною.

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