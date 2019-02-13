НАБУ викликає Онищенка для вручення обвинувального акту

Онищенка викликають 16 лютого

Национальное антикоррупционное бюро вызывает нардепа-беглеца Александра Онищенко для вручения обвинительного акта о создании незаконной газовой схемы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в издании "Урядовый курьер".

Указано, что депутата Верховной рады вызывают 16 февраля на 11:00.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины... вызывает подозреваемого Онищенко Александра Романовича 16 февраля в 11.00 ч. в Национальное антикоррупционное бюро... для вручения обвинительного акта в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 февраля расследование в отношении народного депутата Александра Онищенко завершено. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил, что обвинительный акт будет направлен в суд в ближайшее время.

Как писало РБК-Украина ранее, НАБУ получило разрешение на заочное осуждение Онищенко. По версии следствия, нардеп является руководителем преступной организации, участники которой получили более 1,6 млрд гривен от реализации природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей".

Добавим, детективы НАБУ также расследуют возможную растрату имущества государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" по сговору со служебными лицами ЧАО "Пласт", фактическим владельцем которого является компания Ostexpert Limited, которая принадлежит нардепу Онищенко.