НАБУ выдвинуло подозрение действующему нардепу: что известно

По материалам Национального агентства по предотвращению коррупции сегодня, 15 декабря Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили народному депутату о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Следствие установило, что политик не внес в декларацию сведения о жилье в Печерском районе Киева, которым пользовался на основании договора аренды. Стоимость квартиры составляет более 1,9 млн грн. Действия народного депутата квалифицировали по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

Причиной для объявления подозрения стало внесение недостоверных данных в декларацию за 2020 год.

По информации источника РБК-Украина в правоохранительных органах, подозрение вручено нардепу от партии "Слуга народа" Максиму Пашковскому.

Ранее мы писали, что федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка в Бруклине вынес обвинительный акт в отношении экс-нардепа Украины Андрея Деркача, которого обвиняют в ряде финансовых махинаций.

Также сообщалось, что депутату Госдумы сообщено о подозрении за посягательство на территориальную целостность Украины. Во время обысков у него нашли документы, подтверждающие наличие 11 квартир в Киеве.

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