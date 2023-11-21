НАБУ и САП разоблачили предпринимателя, предлагавшего взятку Кубракову

По данным следствия, владелец частного общества предложил Кубракову недвижимость в построенных новостройках общей площадью более 5200 кв. м ориентировочной стоимостью более 170 млн. грн.

В обмен на это Кубраков должен был оставить в силе ранее заключенные с обществом соглашения по строительству жилого комплекса. Указанный комплекс находится на земельном участке Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры. Также Кубраков должен помочь в получении разрешительных документов и необходимых согласований.

Для того чтобы скрыть преступление, недвижимость планировалось оформить на доверенное лицо должностного лица.

Как выяснили детективы, на момент разоблачения преступления на доверенное лицо было оформлено 15 квартир в Киеве.

Кроме этого подозрение получила руководительница государственного предприятия. По данным САП, она входит в сферу управления Министерства развития общин. Между этим предприятием и частным обществом-застройщиком был заключен ряд договоров с целью строительства на принадлежащем государству земельном участке жилых домов.

Фото: задержание предпринимателя (t.me/nab_ukraine)

Дела о коррупции среди нардепов

Напомним, этой новости предшествовало то, что НАБУ и САП были пойманы действующим народным депутатом Украины Андреем Одарченко на попытке подкупить главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.

Он предлагал главе Госагентства восстановления Мустафи Наему взятку в криптовалюте Bitcoin, в эквиваленте 50 тысяч долларов.

В обмен на это нардеп просил содействия в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры.

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