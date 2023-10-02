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НАБУ поймало на взятке мэра Сум

Фото: Александр Лысенко, мэр Сум (facebook.com/LisenkoOleksandr)
Автор: Иван Носальский

Украинские правоохранители задержали городского главу Сум Александра Лысенко. Его поймали на получении взятки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционного бюро в Telegram.

В НАБУ уточняют, что помимо мэра Сум, также был задержан директор Департамента жилищно-коммунальных услуг Сумского городского совета. 

 

"Сумского городского голову и директора Департамента ЖКХ горсовета разоблачили при получении последнего транша - 1,4 млн грн", - сказано в сообщении НАБУ. 

Правоохранители отмечают, что деньги чиновникам передавали за принятие решения об установлении тарифа и отсутствие искусственных препятствий в деятельности предприятия.

В Службе безопасности Украины добавляют, что мэр и директор Департамента ЖКХ "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. В случае отказа угрожали препятствиями в ведении бизнеса.

Общая сумма взятки - 2 млн 130 тысяч гривен. 

Сейчас решается вопрос о подозрении для двух чиновников. Позже суд будет избирать им меру пресечения. 

Что известно о Лысенко

Стоит заметить, что Александр Лысенко является городским главой Сум уже девять лет. 

Впервые его избрали на такую должность еще в 2014 году. Тогда он стал мэром от партии "Батькивщина". Уже в 2020 году его переизбрали. 

Также в 2022 году ему вручили орден "За мужество" III степени за "за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия, проявленные при организации обороны населенных пунктов от российских захватчиков". 

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