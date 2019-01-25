НАБУ повідомило про підозру 2 помічникам нардепа

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загальна кількість підозрюваних у справі про заволодінні 93 млн грн УЗ - 8 осіб

Помічнику одного з народних депутатів України, колишньому посадовцю ПАТ "Укрзалізниця", повідомлено про підозру у заволодінні 93,27 млн грн УЗ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

За версією слідства, ця особа є організатором корупційної схеми та її виконавцем.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.205 та ч.ч. 2,3 ст.27 ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

"Процесуальну дію здійснено в порядку ст.278, ст.135 Кримінального процесуального кодексу України. Оскільки під час розслідування отримано відомості, що особа, яку підозрюють у вчиненні особливо тяжкого злочину переховується від слідства, 23 січня 2019 року її оголошено в розшук", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, загальна кількість підозрюваних у кримінальному провадженні за фактом заволодіння 93,27 млн грн ПАТ "Укрзалізниця" становить вісім осіб, із яких дві особи є помічниками одного з народних депутатів.

Нагадаємо, що 15 січня детективи НАБУ повідомили сімом особам про підозру у заволодінні понад 93 млн грн. Серед причетних до вчинення злочину - посадовці підприємства-виробника стрілочної продукції, службові особи Філії Центр забезпечення виробництва ПАТ "Українська залізниця".

Раніше НАБУ скерувало до суду справу про розтрату 26,7 млн грн "Укрзалізниці".