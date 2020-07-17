НАБУ слід закрити справу щодо "Роттердам+", - адвокат

Звинувачення Національного антикорупційного бюро по справі "Роттердам+" з економічної та юридичної точки зору надумані і безпідставні.

Про це заявила адвокат з боку захисту Наталії Дригваль в інтерв'ю "Обозревателю".

"Припускати можна що завгодно, але у разі висунення офіційного звинувачення необхідно мати докази. Взагалі, ця справа виглядає як політичне замовлення і демонструє подвійні стандарти", - зазначила Дригваль.

Під подвійними стандартами адвокат має на увазі відсутність будь-якої реакції правоохоронців щодо ідентичної формули "Амстердам+", яка затверджена вищим керівництвом держави при визначенні ціни на природний газ.

"Аргументи про те, що формули "Амстердам+" і "Роттердам+" різні, можна прийняти тільки в тому, що це два різних міста, але принцип формул повністю однаковий. Отже, що потрібно робити НАБУ/САП - відкривати нову справу проти перших осіб держави або закривати існуюче справа? Мені здається, третього варіанту не дано", - підкреслила адвокат.

Що стосується безпосередньо аргументів, якими оперує НАБУ і САП, то вони, зі слів адвоката, або неспроможні, або зовсім суперечливі.

Так, долучена САП до справи експертиза, заснована виключно на припущенні детективів НАБУ, що включення витрат на транспортування у формулі нібито може бути незаконним, і їх власних арифметичних розрахунках.

"У САП і НАБУ з самого початку не заладилося з експертизами. Ми пам'ятаємо, що одна з експертиз, яку виконував Київський науково-дослідний інститут судових експертиз для САП, підтвердила економічну обґрунтованість формули і відсутність від неї збитків, але САП вирішила не брати її до уваги", - додала адвокат.

Водночас сторона захисту, за її словами, підготувала ряд експертиз і досліджень, як міжнародних, так і українських фахівців, що підтверджують справедливість та обґрунтованість використання "формули" в Україні, а також правомірність включення транспортних витрат у розрахунок ціни вугілля.

Щодо тверджень НАБУ і САП про існування якогось "змови", то вони, за словами Наталії Дригваль, також суперечать самій логіці розслідування.

"Якщо вірити в їхню теорію "змови", пропоновану НАБУ, то твердження формули не мало ніякого сенсу. Ціна на вугілля до формули встановлювалася згідно з суб'єктивною думкою регулятора без чітких правил і прив'язок до світових цін. Адже без формули "змовлятися" було б набагато простіше, що повністю суперечить "теорії" звинувачення", - зазначила Дригваль.

За її словами, немає жодних доказів "змови", оскільки вся комунікація велася з офіційних електронних скриньок і телефонів, а зміст цих комунікацій відповідає офіційним і публічним заявам учасників процесу.

Крім цього, адвокат зазначає, що зі звинувачень НАБУ і САП не зрозуміла мотивація обвинувачених і немає доказу одержання неправомірної вигоди.

Нагадаємо, формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 роки.

Формула передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для всього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловості зросла.

10 липня за дорученням Офісу президента і за посередництва Міністерства енергетики державна компанія "Центренерго" уклала контракт на покупку українського вугілля за ціною імпортного паритету, розрахованої за формулою "Роттердам+".

Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - "Амстердам+". Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.