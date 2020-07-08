НАБУ і САП не змогли пояснити депутатам, на підставі чого відкрили справу проти VAB банку

Представники САП і НАБУ на засіданні антикорупційного комітету Верховної ради не змогли дати відповіді по суті справи VAB банку, яке вони не закривають попри рішення суду.

Про це з посиланням на відповідне засідання комітету ВР повідомляють "Українські новини".

Під час засідання комітету з питань протидії корупції розглядалося питання виконання рішення Печерського районного суду Києва про закриття справи за стабілізаційним кредитом, виданим VAB банку.

Депутати намагалися отримати відповіді від антикорупційних органів щодо підстав як відкриття, так і оскарження ними закриття за рішенням суду цієї справи.

Проте, представники НАБУ не змогли відповісти на питання нардепа Анатолія Бурмича. Зокрема, було задокументовано матеріалами ревізії конкретне привласнення коштів (адже якщо не було присвоєння, відсутні і підстави для відкриття провадження), проводились взагалі ця і зустрічна ревізії, було надіслано пропозицію з боку банку про готовність повернення коштів отриманого кредиту, що переводить справа в розряд господарського, а не кримінального, а також веде НАБУ справи щодо якихось інших банків, які не повернули кредити НБУ, зокрема щодо "Приватбанку"

Не отримавши відповіді, нардеп зазначив, що НАБУ розслідує справу 3,5 року, і при цьому не може відповісти на конкретні запитання, хоча відповіді на них є у відкритому доступі.

Своєю чергою, юрист Тетяна Козаченко нагадала, що розслідувана і закриту справу відновлено екс-заступником генпрокурора Касько необґрунтовано та з численними порушеннями. Крім того, офіційні експертизи встановили безпідставність звинувачень.

"Матеріали виробництва, всі 100 томів, не були у Касько, і він нічого не розглядав. Він всього 8 днів, як був призначений на посаду. І без наявності матеріалів виробництва, поза КПК, виніс постанову. Слідчий взяв матеріали виробництва, всі 100 томів, тільки через 2 тижні", - вважає Козаченко.

Крім того, юрист зазначила, що ні НАБУ, ні САП не є суб'єктом рішення Генеральної прокуратури про відновлення виробництва, тому взагалі незрозуміло, чому вони оскаржують це рішення суду.

"Справа перебувала в Нацполіції, рішення приймала Генеральна прокуратура. А тепер НАБУ і САП оскаржать рішення Генеральної прокуратури, і оскаржують в ВАКС. При чому тут САП і НАБУ?" - додала вона.

Нагадаємо, що 5 червня Печерський районний суд Києва прийняв рішення, яким визнав незаконною постанову Віталія Касько, колишнього заступника генпрокурора Рябошапки, про поновлення справи проти екс-заступника голови НБУ Олександра Писарука і бізнесмена Олега Бахматюка.

Однак НАБУ і САП відмовляються виконувати рішення суду, яке є остаточним, і подали апеляцію до ВАКС, хоча розглядати її повинен повноважний Апеляційний суд міста Києва.