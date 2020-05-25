НАБУ перевіряє закупівлю урядом захисних костюмів за завищеними цінами

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить розслідування тендеру на закупівлю 71 тис. захисних костюмів для медиків. Перевірка почалася після того, як Кабмін уперше порушив власні правила закупівель у сфері охорони здоров'я.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що відомство працює над розслідуванням про можливе зловживання службовим становищем після звернення одного нардепа.

Зараз НАБУ не розкриває ніяких подробиць і пояснює, що розголошення інформації може зашкодити розслідуванню.

Голова Державного департаменту медичних закупівель України Арсен Жумаділов звинуватив уряд у порушенні процедур закупівлі і стверджує, що після порушення тендерних процедур костюми привезли за завищеною ціною.

Але в Міністерстві охорони здоров'я заперечують ці звинувачення.

Нагадаємо, директора НАБУ Артема Ситника викрили у декларуванні недостовірної інформації.

Як повідомляло РБК-Україна, НАБУ проводить обшуки в службових осіб "Укрзалізниці" і представників приватних компаній.