ru ua
Вт, 28 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

НАБУ перевірить сімейний енергетичний бізнес керівника "Гарпоку"

Новость на русском →
Київ, Вівторок 28 грудня 2021 12:03
НАБУ перевірить сімейний енергетичний бізнес керівника "Гарпоку" Фото: народний депутат Валентин Наливайченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Народний депутат Валентин Наливайченко звернувся до НАБУ з вимогою розслідувати конфлікт інтересів керівника ДП "Гарантований покупець» Андрія Пилипенка через його сімейний енергетичний бізнес.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його звернення в Facebook.

"Факти, що були встановлені нашою парламентською ТСК, мають негайно розслідувати правоохоронці, а винні мають понести покарання. Коротко нагадаю: керівник ДП "Гарантований покупець" пан Пилипенко має безпосереднє відношення до як мінімум двох проектів у "зеленій" енергетиці. Це означає, що керівник державної компанії сам у себе купує електроенергію і сам собі за неї платить", - повідомив нардеп.

За його словами, в цій схемі вся класика української корупції - компанії, які отримають кошти з держпідприємства, оформлені на найближчих родичів керівника такого держпідприємства.

"Очікую негайної реакції НАБУ. Про результати одразу повідомлю вам", - наголосив нардеп.

Нагадаємо, новий керівник ДП "Гарантований покупець" Андрій Пилипенко 14 грудня задекларував пряме та опосередковане право власності на 2 сонячні електростанції і енергетичного трейдера, які є контрагентами держпідприємства, яке він очолює.

Як повідомлялось, тимчасово виконуючий обов'язки директора ДП "Гарантований покупець" Андрій Пилипенко причетний до завдання 15 млн грн збитків державної енергокомпанії Хмельницькобленерго, оскільки стосовно нього порушено кілька кримінальних справ за махінації під час роботи в компанії.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Кулеба виключає будь-який "тиск" на Україну: не треба навіть намагатися це зробити
Кулеба виключає будь-який "тиск" на Україну: не треба навіть намагатися це зробити
DAILY
Дмитро Кулеба: "Велика угода" між Заходом і Росією – це ненаукова фантастика
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: "Велика угода" між Заходом і Росією – це ненаукова фантастика