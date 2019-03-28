НАБУ перевірить причетність Кононенка до розкрадання коштів обленерго

НАБУ перевірить причетність народного депутата Ігоря Кононенка до корупційних схем з розкрадання коштів обленерго. Про це в ефірі програми "Схеми" повідомив детектив Національного антикорупційного бюро України Роман Войтюк, передає РБК-Україна.

"На даний час у кримінальному провадженні не здобуто документальних відомостей, які б підтверджували причетність Ігоря Кононенка до вчинення даних корупційних правопорушень. Проте ця інформація для нас цікава і ми її перевіряємо", - заявив Роман Войтюк.

За його словами, НАБУ передало в суд матеріали у справі щодо повернення коштів обленерго.

Так, в суді намагаються довести незаконність підписання тристоронніх контрактів за посередництва приватної фірми.

"Всі позивні заяви НАБУ задоволені. Загальна сумма складає понад 1,4 млрд гривень. На даний час забеспечено відшкодування понад 150 мільйонів гривень", - повідомив Войтюк.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що НАБУ викликало першого заступника голови фракції "Блок Петра Порошенка" Ігоря Кононенка на допит у справі Олександра Онищенка.Його допитають у справі, пов'язаній з хабарами за голосування у Верховній раді.