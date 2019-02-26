НАБУ перевірить інформацію про факти корупції в "оборонці"

Детективи НАБУ проаналізують інформацію про факти корупції в оборонній сфері, викладену в журналістському розслідуванні

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проанализируют информацию о фактах коррупции в оборонной сфере, изложенную в журналистском расследовании Bihus.info, а также предоставят свою оценку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацбюро.

В НАБУ также отметили, что предприятия, о которых идет речь в материале, уже являются объектами расследований Бюро, которые продолжаются.

Сообщается, что детективы расследуют коррупцию на около 15 предприятиях оборонно-промышленного комплекса в пределах нескольких десятков уголовных производств. По одному из таких предприятий - Львовский бронетанковый завод - расследование завершено и с июля 2018 года дело слушается в суде.

При этом в НАБУ заявили, что "расследования коррупционных схем в оборонной сфере сложные и имеют свою специфику, которая отличает их от остальных коррупционных преступлений". В частности, в НАБУ сообщили, что часто закупки товаров осуществляются по закрытым процедурам, без проведения конкурентных торгов, при отсутствии четко установленной процедуры определения цены закупки и победителя; часть документов, в том числе, которые могут быть доказательствами, имеют гриф секретности; отсутствует рынок товаров военного и двойного назначения, что усложняет проведение товароведческой экспертизы, определение рыночной цены, на основании которой можно утверждать об ущербе, нанесенном коррупционными схемами; выяснение обстоятельств совершения преступления требует получения информации из-за рубежа, что длится от полугода и более.

Напомним, в журналистском расследовании говорится о том, что люди из окружения Порошенко причастны к хищениям в оборонной сфере. По данным программы "Наші гроші", сын Олега Гладовского организовал схему контрабандной поставки российских деталей для военной техники, причем украинские оборонные предприятия переплачивали за это в 2-4 раза.

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что "Укроборонпром" и Олег Гладковский намерены судиться с журналистами.

Добавим, что президент Украины Петр Порошенко поддержал приостановку полномочий Олега Гладковского на должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.