НАБУ прийшло в НКРЕКП з обшуком у справі "Роттердам+"

Адвокат НКРЕКП зазначила, що робота комісії не заблокована

Детективы НАБУ сегодня, 14 февраля, пришли с обыском в Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом сообщил глава наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Українські новини".

Информацию об обысках подтвердила также адвокат НКРЭКУ Ирина Одинец.

"Пришли детективы НАБУ в составе 11 человек. Вместе с неким "специалистом". "Специалист" не предъявил документы. Следственные действия происходят только в кабинетах нескольких сотрудников, которые не являются членами комиссии. Работа комиссии не заблокирована. По моему мнению, обыск это попытка оправдать работу 50 детективов НАБУ, которые безрезультатно расследуют дело "Роттердам+" уже два года. Интересно, что судья вынесла постановление об обыске 12 февраля. Именно в этом день в СМИ появились сообщения о том, что исследование института экономики и прогнозирования НАН Украины не выявило негативного влияния от формулы "Роттердам+". И заявления руководства НАБУ, которые ссылались на это исследования, рассказывая о мифических убытках от формулы, не отвечают действительности", - сообщила Ирина Одинец.

Эксперт Юрий Корольчук также связывает обыск в НКРЭКУ с выводами института Валерия Гееца, ссылаясь на которые руководство НАБУ оправдывало необходимость продления расследования дела "Роттердам+".

"Сегодня в НКРЭКУ пришли с обыском детективы НАБУ. Предупреждал о возможности такого сценария еще в декабре прошлого года. У господина Сытника провал с экспертизами. На этой неделе выяснилось, что в экономических выводах институт Гейца (Институт экономики и прогнозирования НАН Украины) нет ни единого слова об убытках от формулы "Роттердам+". Об этом рассказал сам академик Геец. В прошлом году НАБУ заплатило за это исследование 180 тысяч гривен", - заявил Корольчук.

Он также отметил, что поводом для обыска также может быть иск адвоката НКРЭКУ об ограничении сроков досудебного расследования дела "Роттердам+".

"А еще Сытник в отчаянии от того, что суд по иску адвоката НКРЭКУ может ограничить срок досудебного расследования. И дело нужно будет передавать в суд. А передавать - нечего. Я предупреждал, что провал с экспертизами в НАБУ абсолютно закономерно попробуют компенсировать чем-то громким и скандальным. Чтобы общественность увидела, что результат "вот-вот" близко… Это единственный путь НАБУ, чтобы получить индульгенцию от международных партнеров, оправдать свое существование и подключить дело "Роттердам+" к искусственному дыханию", - резюмировал Корольчук.

Фото: facebook.com/iurii.korolchuk

Как сообщается, ранее в интервью газете "Украина молодая" директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины академик Валерий Геец заявил, что в прошлом году НАБУ обратилось в институт с предложением провести экспертизу формулы "Роттердам+". Хотя институт является научно-исследовательским, а не экспертным, исследование провели. Однако озвученная директором НАБУ Артемом Сытником информация о якобы установленном экспертизой ущербе в 15 млрд грн не отвечает действительности. По словам академика, экспертиза формулы "Роттердам+" показала, что она имеет "право на жизнь" при определенных условиях.