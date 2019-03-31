НАБУ долучить матеріали розслідування "Схем" до провадження щодо обленерго

Національне антикорупційне бюро України має намір долучити аудіозаписи та інші матеріали, оприлюднені в розслідуванні програми "Схеми" про корупцію в енергетиці, до кримінального провадження, яке розслідують детективи бюро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення НАБУ у Facebook.

У НАБУ уточнили, що йдеться про справу щодо зловживань із боку посадовців низки обленерго, "в результаті яких інтересам держави завдано збитків на понад 1,2 млрд гривень шляхом вчинення правочинів, які суперечили законодавству у сфері електроенергетики".

Згідно з повідомленням, двоє фігурантів сюжету журналістів - голова правління ПрАТ "ХК "Енергомережа" та в. о. генерального директора ПАТ "Запоріжжяобленерго" - вже мають статус підозрюваних у справах НАБУ.

"Першого з них розшукали компетентні органи в Німеччині - наразі триває процедура його екстрадиції в Україну", - повідомили в Антикорупційному бюро.

Нагадаємо, раніше один з детективів НАБУ повідомив, що бюро перевірить причетність народного депутата Ігоря Кононенка до корупційних схем з розкрадання коштів обленерго. Водночас, з його слів, "на даний час у кримінальному провадженні не здобуто документальних відомостей, які б підтверджували причетність Кононенка до вчинення даних корупційних правопорушень".