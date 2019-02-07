НАБУ повідомило про підозру екс-директору "Укртелефільму"

Його затримали правоохоронці

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили о подозрении бывшему генеральному директору государственного предприятия "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм" в нанесении ущерба на 68,72 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу НАБУ.

Как отмечается, действия экс-чиновника квалифицированы по ч.2 ст.364 (Злоупотребление властью или служебным положением), ч.4 ст.358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины.

Также сообщено о подозрении еще двум его соучастникам: организатору схемы - в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, ч.2 ст. 364, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч.3 ст.209 УК Украины, директора коммерческого общества (ООО) - в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст.364, ч.4 ст. 358, ч.3 ст.209 УК Украины.

По версии следствия, бывший руководитель "Укртелефильма" в сговоре с частными лицами отчуждал в пользу ООО имущественные права на 67 объектов недвижимого имущества (квартиры, нежилые помещения, парковочные места), расположенного в Киеве.

В ноябре 2018 года Хозяйственный суд Киева признал договор купли-продажи указанных имущественных прав со всеми дополнительными соглашениями, изменениями и дополнениями к нему, недействительным с момента заключения.

Подозреваемые задержаны в порядке ст.208 УПК Украины, решается вопрос относительно избрания меры пресечения. Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление полного круга лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с февраля 2018 года.

По информации "Слова и Дела", речь идет об экс-директора "Укртелефильма" Виктора Подлесного. Кроме того сообщается, что подозрение объявлено директору ООО "Лодокс".

РБК-Украина сообщало, что генеральному директору завода "Маяк" сообщили о подозрении из-за невыплаты заработной платы работникам на сумму более 11 млн гривен.