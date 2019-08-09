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НАБУ підозрює екс-директора кар'єра УЗ в незаконній торгівлі з Росією

Новини » Політика    09.08.2019 - 10:32
НАБУ підозрює екс-директора кар'єра УЗ в незаконній торгівлі з Росією
Ілюстративне фото (nabu.gov.ua)

Детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому директору Трудівського кар'єроуправління

Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру колишньому директору Трудівського кар'єроуправління державного підприємства "Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України" по справі розтрати коштів "Укрзалізниці". Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Як з’ясувало слідство, наприкінці 2013 - початку 2014 року директор Трудівського кар’єроуправління створив видимість законних підстав реалізації щебеневої продукції на адресу приватної компанії шляхом оформлення договору поставки.

"У подальшому держпідприємство відвантажило ТОВ 19 тис. 765 тонн щебеню, який залізницею експортували до Російської Федерації. Однак жодних бухгалтерських документів на підтвердження зазначених правовідносин з держпідприємством складено не було та відповідних розрахунків не проведено. Згідно з висновками судово-економічних експертиз, такими діями інтересам держпідприємства завдано 1,2 млн грн збитків", - йдеться у повідомленні.

Посадовцю оголосили підозру за ч. 5 ст.191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

Нагадаємо, детективи НАБУ завершили розслідування фактів заволодіння 93,28 млн грн ПАТ "Укрзалізниця". 

Зазначимо, детективи НАБУ 17 січня повідомили шести особам про підозру у заволодінні понад 98 млн грн ПАТ "Укрзалізниця" в результаті закупівлі пального за завищеними цінами. 

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