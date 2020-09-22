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НАБУ перейшло до відкритого тиску на суд у справі "Роттердам+", - адвокат

Київ, Вівторок 22 вересня 2020 20:41
НАБУ перейшло до відкритого тиску на суд у справі "Роттердам+", - адвокат
Фото: НАБУ (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Національне антикорупційне бюро напередодні розгляду Вищим антикорупційним судом скарги екс-нардепа Віктора Чумака на закриття справи "Роттердам+" перейшло до відкритого тиску на суд.

Про це повідомила адвокат сторони захисту Наталія Дригваль у колонці на сайті "Обозреватель".

"22 вересня НАБУ опублікувало статтю про розслідування справи "Роттердам+". Детективи НАБУ фактично звинувачують прокурора САП у необгрунтованому закритті кримінальної справи. Враховуючи, що завтра, 23 вересня заплановано судове слухання з питання законності закриття справи САП, дана заява НАБУ виглядає як спроба чинити тиск на суд", - зазначає адвокат.

Також в оприлюдненій напередодні судового засідання заяві НАБУ прямо звинувачує учасників справи ще до винесення рішення суду по суті.

"Це грубе порушення представниками НАБУ презумпції невинуватості, закріпленого в Конституції України, не кажучи про розголошення матеріалів справи на етапі його досудового розслідування", - зазначає Дригваль.

Вона нагадала, що значна частина звинувачень детективів у справі "Роттердам+ будуватися на припущенні та невстановлених факти, які ніким і нічим не підтверджені.

"Формувати допущення на етапі досудового розслідування і потім доводити або спростовувати - це правильно і допустимо. Але, відповідно, вищому закону публічно звинувачувати кого-небудь, не маючи доказів, коли вина не встановлена, коли більша частина - це здогадки і припущення - не можна", - підкреслила Дригваль.

Нагадаємо, 28 серпня Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про закриття справи "Роттердам+" за відсутності достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам+". До цього також жодна державна експертиза, проведена як за ініціативою НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитку.

9 вересня сторона захисту офіційно отримала від САП копію постанови про закриття справи.

Формула "Роттердам+" діяла у 2016-2019 роках для визначення ринкової вартості вугілля при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії, і припинила дію 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії, після цього ціна вугілля та електроенергії для промислових споживачів зросла.

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