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НАБУ передало до бюджету-2020 48 тис. грн, ще 1,95 млн грн - добровільні повернення, - Мінфін

Київ, Понеділок 31 серпня 2020 11:19
НАБУ передало до бюджету-2020 48 тис. грн, ще 1,95 млн грн - добровільні повернення, - Мінфін
Фото: НАБУ (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Раніше Артем Ситник заявляв про надходження до бюджету 1,5 млрд від діяльності НАБУ

У 2020 році від діяльності НАБУ до бюджету надійшло лише 48 тисяч гривень. Таким чином, директор НАБУ Артем Ситник перебільшив, коли заявив про надходження до бюджету 1,5 млрд від діяльності НАБУ.

Про це свідчить відповідь Міністерства фінансів України на запит "Ділової столиці".

Як відомо, 17 серпня під час брифінгу директор НАБУ Артем Ситник заявив, що економічний ефект від роботи НАБУ в І півріччі 2020 року склав понад 1,5 млрд грн.

Згідно з відповіддю Міністерства фінансів на запит щодо сум надходжень від діяльності НАБУ до бюджету країни, загальна сума надходжень від діяльності усіх антикорупційних і слідчих органів по “антикорупційних” статтях (за бюджетною класифікацією це коди 24020000 - кошти від реалізації майна і надходження національної та іноземної валюти, конфіскованих за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення, та 50080100 - конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення) у січні-липні 2020 року склала 48 тисяч грн.

Ще 1,95 млн грн складає сума, яку відшкодовано добровільно особами у ході досудового розслідування (за даними НАБУ).

Разом економічний ефект від діяльності НАБУ складає 1,998 млн грн, що складає близько 0,1% від названої Ситником суми.

Нагадаємо, раніше Державна казначейська служба повідомила, що до державного бюджету за перші три місяці 2020 року надійшло лише 14 тис. грн від реалізації майна, а також коштів, конфіскованих за вчинення корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень. Чверть цієї суми (3,4 тис. грн) склав штраф самого Ситника по вироку суду за корупційні дії.

28 серпня Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

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