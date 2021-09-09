НАБУ розслідує дії миколаївської судді, яка винесла рішення проти МГЗ

"На теперішній час НАБУ порушено кримінальне провадження та здійснюється досудове розслідування щодо дій Бобрової Ірини В’ячеславівни за ст. 364 ККУ ч. 2 - зловживання владою, тому що ненадходження коштів до державного бюджету, які мали б надійти, це є збитками державі, шкода, яка свідомо заподіяна цією суддею державному бюджету України та державі Україна", - зазначив Ващенко.

Через маніпуляції з судовою системою авторозподілу всі справи щодо заводу знаходились виключно на розгляді Бобрової. На думку представників МГЗ під час винесення рішення вона допустила відразу кілька порушень. Зокрема справу прийняли до розгляду без сплати судового збору, а всі клопотання захисту МГЗ були проігноровані - суддя так і не викликала до суду жодного "потерпілого", розуміючи, що більшість з людей зазначених у позові, взагалі не мають до нього відношення. Журналісти з’ясували, що в переліку позивачів або неіснуючі люди, або люди, дані яких використали без їхнього відома.