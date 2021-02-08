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НАБУ відкрило ще одну справу проти екс-голови Дніпропетровської облради

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 лютого 2021 17:45
НАБУ відкрило ще одну справу проти екс-голови Дніпропетровської облради Фото: Святослав Олійник (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило ще одне провадження проти колишнього голови Дніпропетровської обласної ради Святослава Олійника. Детективи зацікавились майном чиновника, сумарна вартість якого на 6,2 мільйона гривень перевищує його максимальні доходи.

Про це стало відомо з матеріалів кримінальної справи, копія яких є в розпорядженні РБК-Україна.

Справу на екс-голову облради НАБУ зобов'язав відкрити Вищий антикорупційний суд. Справу розслідують за 368 статті Кримінального кодексу - "Дезаконное збагачення".

НАБУ відкрило ще одну справу проти екс-голови Дніпропетровської облради

Якщо вина Олійника буде доведена в суді, колишній голова Дніпропетровської обласної ради може отримати строк від п'яти до десяти років.

Нагадаємо, раніше НАБУ за позовом ГО "Інфопростір" відкрило справу про мільйонний хабар, який імовірно міг взяти Святослав Олійник, щоб закрити справу проти керівників будівельної фірми "УПС".

Як також писало РБК-Україна, за даними Комітету виборців України, колишній голова Дніпропетровської ОДА Святослав Олійник не виконав на своєму посту жодну з передвиборчих обіцянок.

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