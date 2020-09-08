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НАБУ відкрило справу про стягнення 350 млн доларів ПриватБанку на користь Суркісів

Автор: Олександр Білоус

Фігурантами справи можуть виявитися представники судової гілки влади

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за рішенням Печерського районного суду Києва про стягнення з ПриватБанку 350 млн доларів на користь компаній братів Суркісів. Розслідується спроба заволодіти грошима.

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Про це повідомляє Рада громадського контролю при НАБУ.

"НАБУ 4 вересня відкрило кримінальне провадження № 52020000000000566 за фактом незавершеного замаху на заволодіння майном ПриватБанку в особливо великих розмірах. Серед ймовірних фігурантів справи - представники судової гілки влади, службові особи Державної виконавчої служби, співробітники шести англійських компаній пов’язаних з олігархами Суркісами", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній, що пов'язані з сім'єю Суркісів, до державного ПриватБанку. Справа стосується обслуговування депозитів компаній на 350 млн доларів.

Міністерство фінансів не погоджується з ухвалою Печерського суду про задоволення позову про стягнення з банку 350 млн доларів на користь компаній братів Суркісів і буде продовжувати захищати інтереси держави і банку. Наступним кроком є підготовка апеляційної скарги.

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Новини України ПриватБанкСуркисНАБУ