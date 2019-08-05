НАБУ відкрило справу за зверненням Кличко через "хабара" Богдану

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактами, викладеними в заяві мера Віталія Кличка щодо ймовірної пропозиції хабаря главі Офісу президента Андрію Богдану. Про це повідомляє прес-служба НАБУ у своєму Facebook.

Кримінальну справу відкрито за ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України.

"У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ розпочали розслідування за фактами, викладеними в заяві мера Віталія Кличка щодо можливого вчинення кримінального корупційного правопорушення, підслідного НАБУ. Попередня правова кваліфікація ч.1 ст.369 КК України ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі")", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко звернувся до НАБУ з приводу заяви голови Офісу Президента Андрія Богдана. Так, 30 липня 2019 року на прес-конференції Богдан заявив представникам ЗМІ, що йому в розмові пропонували хабар у 20 мільйонів доларів.

"Друзі! Я звернувся в НАБУ, щоб там відкрили кримінальне провадження за заявою керівника Офісу президента Андрія Богдана про пропозицію йому якимись особами хабара... І нібито ця бесіда була в інтересах Київського міського голови, тобто в моїх інтересах. Я не уповноважував ні одну особу на подібні "переговори"!"- відзначав Кличко.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що мер Києва Віталій Кличко втратив контроль над столицею. Крім цього, глава ОП заявив, що йому пропонували хабар за те, щоб не звільняли Кличко. Ця інформація буде передана в правоохоронні органи.

Після такої заяви Богдана Кличко звернувся до президента Володимира Зеленського. Він підкреслював, що все сказане головою ОП - повна нісенітниця і некомпетентність.