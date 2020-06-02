НАБУ зобов'язали почати розслідування щодо брата Єрмака

Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро України почати розслідування щодо брата керівника Офісу президента - Дениса Єрмака. Мова йде про відеозаписи, на яких нібито Єрмак пропонує за хабарі державні посади.

Про це повідомив ВАКС на сторінці у Facebook.

Суд задовольнив скаргу представника народного депутата 9 скликання та зобов'язав НАБУ внести до єдиного державного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального злочину родичем високопосадовця Офісу президента України, а також почати розслідування у цій справі.

Зазначимо, народний депутат Гео Лерос на сторінці у Facebook написав, що задовольнили саме його позов щодо брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Нагадаємо, у березні народний депутат Гео Лерос опублікував у соцмережі відеозаписи, на яких, як він стверджує, схожа на Дениса Єрмака людина пропонує державні посади за хабарі.

Після публікації, СБУ відкрила проти Лероса два кримінальні провадження, які потім об'єднала в одну справу.

На публікацію "плівок Єрмака" також відреагував президент Володимир Зеленский, який назвав відеозаписи спробою шантажу глави держави та його офісу.

А керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав відео з нібито його братом інструментом для боротьби з ним та українською владою.