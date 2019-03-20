У НАБУ назвали число закритих справ через скасування статті про незаконне збагачення

Фото: НАБУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

У НАБУ озвучили кількість закритих кримінальних справ станом на 14 березня

Через скасування статті Кримінального кодексу щодо кримінальної відповідальності за незаконне збагачення Національне антикорупційне бюро (НАБУ) вже закрило 16 кримінальних проваджень. Про це повідомляє "Громадське".

Крім того, 25 проваджень закриті у частині скасованої статті. Йдеться про кількість закритих проваджень станом на 14 березня.

Вказано, що загалом після рішення Конституційного суду НАБУ має закрити 65 кримінальних проваджень у частині незаконного збагачення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАБУ в рамках скасування статті про незаконне збагачення закрило кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення мера Одеси Геннадія Труханова, якого звинувачують у розкраданні при продажу заводу "Краян".

Як писало РБК-Україна раніше, Конституційний суд України 27 лютого опублікував рішення про скасування статті Кримінального кодексу України про незаконне збагачення. У своєму рішенні суд підкреслив, що протидія корупції має здійснюватися виключно правовими засобами з дотриманням конституційних принципів і приписів законодавства, прийнятого відповідно до Конституції.

Додамо, місія Міжнародного валютного фонду і посол Сполучених Штатів Америки направили лист до комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної ради з проханням відкласти розгляд законопроектів про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.