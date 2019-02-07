НАБУ вивчає причетність фірми Онищенка до справи "Чорноморнафтогазу"

Компанія Онищенка є власником ПрАТ "Пласт"

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) расследует возможную растрату имущества государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" по сговору со служебными лицами ЧАО "Пласт", фактическим владельцем которого является компания Ostexpert Limited, которая принадлежит народному депутату Александру Онищенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слово и Дело".

Как отмечается, в постановлении Соломенского районного суда города Киева говорится: детективы, установили, что "Пласт" по договору совместной деятельности с "Черноморнефтегазом" реализовал добытый газ по заниженным ценам фирмам с признаками фиктивности, одной из которых является фигурант расследования о "газовых схемах" Онищенко ООО "ГК "Газовый альянс".

Также следствие установило, что фирма "Пласт" как оператор совместной деятельности заключила договор с собой же на выполнение работ по технической эксплуатации производственных объектов. В дальнейшем компания Онищенко выполнила эти работы на общую сумму 86,9 млн грн.

Кроме того, детективы изучают обстоятельства заключения договора о совместной деятельности между "Пластом" и "Черноморнефтегазом". Согласно договору, "Пласт" должен был внести в совместную деятельность денежный вклад в размере 71,64 млн грн, однако внес только 1 млн грн. В свою очередь "Черноморнефтегаз" вносит в совместную деятельность право пользования объектами Архангельского газового месторождения, а также право пользования объектами Стрелкового газового месторождения, которык оценены в 47,76 млн грн.

По словам детектива, на выполнение одного из договоров на Стрелковом газовом месторождении было добыто 52230,933 тыс. куб. м природного газа и ЧАО "Пласт" получено 60% прибыли от его реализации. В то же время по иску заместителя генерального прокурора указанные договоры были признаны недействительными из-за ряда нарушений его условий. Указанный договор был заключен без согласования с НАК "Нафтогаз Украины", поскольку стоимость газовых месторождений превышала 10 млн грн, а также был нарушен фирмой Онищенко за неполный денежный вклад.

В НАБУ установили, что фирма "Пласт" от реализации по договору совместной деятельности добытого газа получила на счет в Диамантбанке от ООО "Газтранспроект" свыше 30,3 млн грн и от "Газового альянса" – почти 13,3 млн грн. Также фирма Онищенко получила свыше 11 млн грн за выполнение работ по технической эксплуатации производственных об'объектов, договор о которые она заключила сама с собой. Кроме того, компания "Пласт" имеет счет в банке "Украинский капитал", за которым детективы просили получить выписку о движении средств. Судья ходатайство удовлетворил.

РБК-Украина сообщало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получило разрешение на заочное осуждение фигуранта "газового дела" Александра Онищенко.