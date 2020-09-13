Фото: НАБУ (РБК-Україна)

За словами екс-голови НКРЕКП, детективи розвернули широку медійну кампанію, щоб виправдатися за провал розслідування

Національне антикорупційне бюро намагається виправдатися перед суспільством за 3,5 роки суцільного обману і піару довкола справи "Роттердам+".

Про це заявив екс-голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк в ефірі телеканалу "Прямий".

"Їм зараз потрібно замаскувати своє фіаско, потужне фіаско, три з половиною роки піару, три з половиною роки витрачених бюджетних коштів - майже 100 млн грн. І виявляється, що все це була медійна бульбашка, яка луснула", - заявив Вовк, коментуючи намір НАБУ оскаржити рішення прокуратури про закриття справи "Роттердам+".

За словами екс-голови НКРЕКП, детективи розвернули широку медійну кампанію, щоб виправдатися за провал розслідування в очах суспільства і міжнародних партнерів.

"Звичайно, у них зараз є процесуально-медійні судоми, в яких вони намагаються оскаржити, давати інтерв’ю, що зовсім нестандартно для правоохоронних органів. Тому їхні дії зрозумілі, але вони безрезультатні та безперспективні", - наголосив Вовк.

Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи "Роттердам+" через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули. До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила завдання збитків.

9 серпня сторона захисту офіційно отримала від САП копію постанови про закриття цієї справи.

Раніше повідомлялося, що термін досудового розслідування у справі закінчився 8 серпня. НАБУ і САП не змогли направити справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.