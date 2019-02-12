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Наглядова рада "Суспільного" сьогодні може переглянути звільнення Аласанії

Новини » Суспільство    12.02.2019 - 13:33
Наглядова рада "Суспільного" сьогодні може переглянути звільнення Аласанії
Фото: Зураб Аласанія (РБК-Україна)

Наглядова рада збирається на позачергове засідання

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) сьогодні може переглянути рішення про звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління "UA: Суспільне". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на анонс наглядової ради.

Повідомляється, що сьогодні о 16:00 наглядова рада проведе позачергове засідання, одним із пунктів порядку денного якого є пропозиції щодо перегляду рішення про дострокове припинення контракту з Аласанією.

Крім того, в порядку денному наглядової ради значаться визначення аудиторської фірми для перевірки річної фінансової звітності за 2018 рік, а також обрання керівництва наглядової ради.

Нагадаємо, в кінці січня стало відомо, що Аласанію відсторонили від керівництва "UA: Суспільне". Пізніше він назвав можливі причини такого рішення - відсутність сюжетів про хресну ходу за єдину помісну церкву в липні 2018 році в ефірі "UA: Перший" і про засідання Генасамблеї ООН у вересні за участю Петра Порошенка.

В ОБСЄ зазначили, що звільнення Аласанії може вплинути на незалежність ЗМІ в Україні. Після цієї заяви з'явилася інформація про те, що правління "Суспільного" вимагає переглянути рішення по Аласанії.

 

Опубліковано протокол засідання, на якому звільнили Аласанію
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