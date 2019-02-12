Наглядова рада "Суспільного" відтермінувала дату розірвання контракту з Аласанією

НСТУ відтермінував дату розірвання контракту з Зурабом Аласанією до 5 травня

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) отсрочил дату расторжения контракта с Зурабом Аласанией до 5 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОТУ.

12 февраля набсовет провел внеочередное заседание. Одним из самых резонансных вопросов в повестке дня стало предложение пересмотреть предыдущее решение наблюдательного совета о досрочном прекращении контракта с председателем правления Аласанией.

В ходе голосования члены наблюдательного совета решили отложить свое решение и оставить Аласанию выполнять обязанности председателя правления до мая 2019 года.

"Мотивировали такое решение в наблюдательном совете желанием развеять сомнения общественности относительно политического контекста решение об отставке Аласании", - говорится в сообщении НОТУ.

Также набсовет НОТУ утвердил финансовый план на 2019, а также одобрил ежегодный общий отчет НОТУ за 2018.

Добавим, что Аласания на своей странице в Facebook сообщил, что набсовет не объяснил причины расторжения контракта.

Напомним, НОТУ сегодня может пересмотреть решение об увольнении Зураба Аласании с поста главы правления "UA: Суспільне".

В конце января стало известно, что Аласанию отстранили от руководства "UA: Суспільне". Позже он назвал возможные причины такого решения - отсутствие сюжетов о крестном ходе за единую поместную церковь в июле 2018 году в эфире "UA: Перший" и о заседании Генассамблеи ООН в сентябре с участием Петра Порошенко.

В ОБСЕ отметили, что увольнение Аласании может повлиять на независимость СМИ в Украине. После этого заявления появилась информация о том, что правление "Суспільного" требует пересмотреть решение по Аласании.