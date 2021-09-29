ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Спостерігачі ОБСЄ за добу нарахували майже 300 порушень "тиші" на Донбасі

Новость на русском →
Донбас, Середа 29 вересня 2021 04:57
Спостерігачі ОБСЄ за добу нарахували майже 300 порушень "тиші" на Донбасі Фото: Місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 282 порушення (flickr.com/osce)
Автор: Артур Родивилов

Місія ОБСЄ зафіксувала протягом понеділка, 27 вересня, 143 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області і 139 - в Луганській. У тому числі 73 вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

Більшість порушень сталося в районах на південний схід від н.п. Залізне (підконтрольний уряду, 42 км на північний схід від Донецька), на північ від Широкиного (підконтрольне уряду, 100 км на південь від Донецька) і поблизу ділянки розведення в районі Петровського (непідконтрольне уряду, 41 км на південь від Донецька).

Як нагадують спостерігачі, за попередню добу в Донецькій області було зафіксовано 65 порушень "тиші".

Відзначається, що більшість випадків порушень в Луганській області виявлено в районі на північ від н.п. Круглик (непідконтрольний уряду, 31 км на південний захід від Луганська - за оцінкою, в рамках навчань з бойовою стрільбою поза зоною безпеки), а також на північ, північний схід і південний захід від ділянки розведення в районі Золотого (підконтрольне уряду, 60 км на захід від Луганська).

Нагадаємо, за минулу добу, 26 вересня, бойовики шість разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. В результаті підриву на вибухівці один український військовий загинув, ще один - отримав поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас ООС
NEWS
Кабмін про суми в платіжках: не можуть бути більшими, ніж розраховано на основі річних тарифів
Кабмін про суми в платіжках: не можуть бути більшими, ніж розраховано на основі річних тарифів
DAILY
Газовий контракт Угорщини з "Газпромом". Чим ризикує Україна через угоду
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий контракт Угорщини з "Газпромом". Чим ризикує Україна через угоду