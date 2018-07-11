Хуг: інформація про життя людей на непідконтрольних територіях Донбасу майже недоступна

За словами Хуга, найбільше українців у зоні проведення операції об'єднаних сил турбує питання безпеки

Інформація про життя людей на непідконтрольних територіях Донбасу майже недоступна. Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг в інтерв'ю "Громадському".

Так, Хуг зазначив, що українців по обидві сторони лінії зіткнення найбільше турбує питання безпеки.

"Інформація про життя людей на непідконтрольних територіях майже недоступна", - зазначив він.

За словами Хуга, на Донбасі є, зокрема, проблеми із свободою пересування. Також, є окремі місця, звідки не можна вийти пішки чи виїхати автівкою, тому туди не можуть привезти продовольчі товари.

Крім того, постійні обстріли призводять до руйнування інфраструктури, відключення водопостачання, світла та газу.

Нагадаємо, раніше Хуг заявляв, що на Донбасі потрібно відкрити додаткові пункти пропуску.