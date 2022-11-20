Приблизит конец войны. У Зеленского сказали, какое вооружение нужно Украине

Украина нуждается еще в 200 танках и ряде техники. В частности, и дальнобойные ракеты ATACMS, которые могли приблизить окончание войны с российскими войсками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка в интервью AFP.
Более того, ранее стало известно, Украина получит первые модернизированные танки Т-72, анонсированные как помощь западных союзников, до конца 2022 года.
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