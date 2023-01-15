Приближение ВСУ к Кременной, ситуация в Соледаре и попытки врага окружить Бахмут: карты боев

Контрнаступательные действия ВСУ на западе Луганской области и востоке Харьковской области

Российские войска 14 января продолжали ограниченные контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции вдоль линии Сватово - Кременная. Российский "военкор" утверждал, что войска РФ пытались продвинуться в направлении н.п. Стельмаховка (16 км к западу от Сватово) и Макеевка (23 км к северо-западу от Кременной). Другой российский военный блогер утверждал, что 3-я мотострелковая дивизия 20-й общевойсковой армии Западного военного округа продолжала неустановленные наступательные действия на рубеже Площанка - Макеевка. На кадрах с геолокацией, опубликованных 13 января, также видно, как украинская артиллерия обстреляла несколько групп российских военнослужащих в Джерельном, примерно в 12 км к западу от Сватово.

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отражали атаки оккупантов в районе Площанки (17 км к северо-западу от Кременной), Червонопоповки (6 км к северу от Кременной) и возле самой Кременной. Последующее сообщение Генштаба ВСУ о том, что украинские силы отразили атаки россиян возле Кременной, предполагает, что украинские силы могли продвинуться ближе к городу, отмечают аналитики. В украинском Генштабе также сообщил, что ВСУ отразили атаку российских войск в районе Белогоровки (12 км к югу от Кременной).

По сообщениям, украинские силы продолжали наносить удары по российским позициям в Луганской области 14 января. Российские источники утверждали, что ВСУ наносили удары по позициям войск РФ в Рубежном (8 км к западу от Кременной) и по российским тылам в Тарасовке (30 км к северо-востоку от Сватово).

Ситуация на Донбассе

Российские силы продолжили наступательные операции в районе Соледара 14 января. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отразили атаки войск РФ в районе н.п. Раздоловка (7 км к северу от Соледара), Силь (5 км к северо-западу от Соледара) и Красная Гора (5 км к юго-западу от Соледара). Российский "военкор" утверждал, что боевики "группы Вагнера" продолжают наступательные действия в районе Красной Горы и практически полностью контролируют населенный пункт. Российский военный блогер также утверждал, что "вагнеровцы" вели штурм н.п. Подгородное (6 км к юго-западу от Соледара). В Минобороны РФ заявили, что российские штурмовые отряды во взаимодействии с частями Воздушно-десантных войск (ВДВ) России провели неуточненные успешные операции в направлении н.п. Силь. Российский "военкор" разместил кадры, якобы показывающие, как украинские военные увозят раненых с железнодорожной станции в Силе, и заявил, что российские силы в настоящее время ведут бои за контроль над станцией. Российские источники ранее утверждали, что войска РФ захватили железнодорожную станцию в пгт Силь 13 января, хотя ISW до сих пор не может независимо проверить эти утверждения.

В ISW пишут, что ВСУ, вероятно, не удерживают позиции в самом населенном пункте Соледар, несмотря на продолжающиеся заявления украинской стороны по состоянию на 14 января. Украинские источники утверждают, что военные ВСУ контролируют позиции на западной окраине Соледара и продолжают борьбу за контроль над населенным пунктом. Украинский командир отдельной тактической группы с псевдо Мадяр опубликовал кадры украинского флага, установленного над шахтой на самой западной окраине Соледара, и заявил, что видео доказывает, что украинские силы все еще действуют в этом районе. На видео не видно ни украинских, ни российских сил вблизи флага. Геолокация видеозаписи показывает, что, хотя заявленная украинская позиция может находиться в административных границах Соледара, позиция не находится в самом населенном пункте. Другие кадры с геолокацией, опубликованные 14 января, могут указывать на то, что ВСУ, вероятно, удерживают некоторые позиции непосредственно за пределами Соледара. Источник в социальных сетях сообщил 13 января, что украинские силы заняли укрепленные позиции на западной стороне трассы Т0513 в районе Соледара.

Войска РФ 14 января продолжили наступательные операции в районе Бахмута. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отразили атаки российских войск в районе самого Бахмута, а также в районе Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и Майорска (22 км к юго-западу от Бахмута). 12 января российский источник разместил кадры, на которых командир полка полиции особого назначения им. Ахмата Кадырова Замид Чалаев опровергает слухи о том, что он сдался под Бахмутом. 14 января Государственная пограничная служба Украины сообщила, что украинские силы ликвидировали в Бахмуте десант группы "Вагнера" и отразили непрекращающиеся попытки "вагнеровцев" выйти на окраину населенного пункта. Один из российских "военкоров" заявил, что боевики группы "Вагнера" отказываются от лобовых атак на Бахмут и вместо этого пытаются окружить населенный пункт. Российский военный блогер утверждал, что российские войска вели штурм в направлении Дылеевки (15 км к юго-западу от Бахмута), а "вагнеровцы" вели штурмы в районе Клещиевки, а также в направлении Предтечино (15 км к юго-западу от Бахмута), пытаясь отрезать участок трассы Н-32 между Бахмутом и Константиновкой.

Войска РФ продолжали 14 января наступательные операции в районе Авдеевка - Донецк. По сообщению Генштаба ВСУ, украинские войска отразили атаки российских захватчиков в 27 км к юго-западу от Авдеевки в районе Водяного, Победы и Марьинки. Российские "военкоры" утверждали, что украинские силы по-прежнему удерживают позиции в западной части Марьинки и что российские силы пытаются продвинуться в населенном пункте, несмотря на предыдущие заявления военных блогеров о том, что войска РФ контролируют Марьинку. Российский "военкор" заявил, что войска РФ также вели наступательные операции вблизи н.п. Невельское (14 км к юго-западу от Авдеевки) и Первомайское (12 км к юго-западу от Авдеевки).

14 января российские силы провели ограниченную наземную атаку в западной части Донецкой области. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отразили наступление российских войск в районе Великой Новоселки (55 км к юго-западу от Донецка) в западной части Донецкой области. В Генштабе ВСУ также проинформировали, что войска РФ продолжают плановый обстрел вдоль линии соприкосновения в Донецкой и восточной Запорожской областях.

"Южная ось"

Российские силы продолжали оборонительные операции и усилия по укреплению на восточном берегу реки Днепр 14 января. Генштаб ВСУ и несколько украинских официальных лиц сообщили о перемещении российского личного состава, оружия, военных, техники и боеприпасов, поскольку российские силы передислоцируют подразделения и концентрируют силы для усиления оборонительных возможностей вдоль южного направления. Представитель оккупационной "администрации" Херсонской области Владимир Сальдо заявил 14 января, что войска РФ практически завершили строительство системы современных укреплений вдоль восточного берега Днепра. Сальдо заявил, что укрепления являются запасным вариантом, и что он уверен, что войска РФ вернутся в Херсон в 2023 году.

Популярный российский источник новостей сообщил 14 января, что вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что РФ завершит реконструкцию всех четырех пролетов поврежденного участка моста через Керченский пролив до конца февраля.

14 января российские войска продолжали плановые удары по западному (правому) берегу Днепра.

Украинские силы продолжали наносить удары по российским тылам. Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что в ночь с 13 на 14 января ВСУ уничтожили пункт дислокации войск РФ в Токмаке Запорожской области. Федоров также сообщил, что 14 января в оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели два мощных взрыва неустановленного происхождения. Федоров заявил, что по предварительным данным взрывы повредили российскую военную базу, расположенную на территории завода. На данный момент ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за нападение. Представитель оккупационной "администрации" Запорожской области Владимир Рогов заявил 14 января, что российские ПВО перехватили украинскую ракету в районе Мелитополя.