Набор солдат из стран Центральной Азии может обернуться для РФ серией конфликтов, - ISW

По мнению аналитиков ISW, настойчивость Кремля в использовании населения стран Центральной Азии для пополнения потерь, вероятно, создаст трения между Россией и ее соседями, поскольку страны Центральной Азии все чаще используют законы о борьбе с наемниками для наказания граждан, которые воевали против Украины на стороне РФ.

Так, 28 ноября суд Казахстана приговорил Алексея Шомполова к шести годам и восьми месяцам лишения свободы по обвинению в наемничестве. Сообщается, что Шомполов воевал в артиллерийском подразделении ЧВК "Вагнера" под Бахмутом. До этого подобные решения принимали суды Узбекистана и Кыргызстана.

Российские праворадикальные источники раскритиковали власти Казахстана и обвинили их в якобы "антироссийской" позиции. Эксперты ISW отмечают, что в случае, если количество таких дел будет увеличиваться, то и уровень напряжения в российском обществе и международных отношениях будет меняться.

Ключевые выводы ISW: