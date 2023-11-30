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Набор солдат из стран Центральной Азии может обернуться для РФ серией конфликтов, - ISW

Фото: yабор солдат из стран Центральной Азии может обернуться для РФ серией конфликтов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Попытки России создать новые боевые подразделения, или существенно пополнить потери в уже существующих частях путем вербовки солдат из стран Центральной Азии могут стать источником напряженности и даже конфликтов между РФ и центральноазиатскими соседями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По мнению аналитиков ISW, настойчивость Кремля в использовании населения стран Центральной Азии для пополнения потерь, вероятно, создаст трения между Россией и ее соседями, поскольку страны Центральной Азии все чаще используют законы о борьбе с наемниками для наказания граждан, которые воевали против Украины на стороне РФ.

Так, 28 ноября суд Казахстана приговорил Алексея Шомполова к шести годам и восьми месяцам лишения свободы по обвинению в наемничестве. Сообщается, что Шомполов воевал в артиллерийском подразделении ЧВК "Вагнера" под Бахмутом. До этого подобные решения принимали суды Узбекистана и Кыргызстана.

Российские праворадикальные источники раскритиковали власти Казахстана и обвинили их в якобы "антироссийской" позиции. Эксперты ISW отмечают, что в случае, если количество таких дел будет увеличиваться, то и уровень напряжения в российском обществе и международных отношениях будет меняться.

Ключевые выводы ISW:

  • Очевидная неспособность России создать сплоченную командную структуру среди сил, обороняющихся на левом берегу Херсонской области, продолжает снижать моральный дух и боевые возможности войск.
  • Российская группировка войск "Днепр" состоит из разрозненных элементов недавно переданных и деградировавших частей и новых формирований.
  • Польша рассматривает возможность отправки военных советников в Финляндию в ответ на продолжающиеся попытки России искусственно создать миграционный кризис на финско-российской границе.
  • Российские войска продолжили наступательные операции на линии Купянск-Сватово и в районе Бахмута, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.
  • Российские власти продолжают усилия по уничтожению украинской культуры и идентичности на оккупированной части Украины.

Ранее сообщалось, что россияне массово завозят мигрантов из Азии на временно оккупированные территории Украины. Большинство из них впоследствии приобщаются к криминальным группировкам для террора украинского населения.

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