"На вас заведена кримінальна справа": українців попередили про спам-розсилку від шахраїв

"Друзі, важлива інформація️! Повідомляємо про небезпечну спам-розсилку! Сьогодні різко зросла кількість звернень щодо отримання електронних листів від нібито державних установ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, наприклад, сьогодні зранку нібито з електронної пошти управління патрульної поліції у м. Києві kyiv2@patrol.police.gov.ua різним державним органам та приватним компаніям надходили листи від імені начальника Департаменту патрульної поліції з контекстом: "на вас заведена кримінальна справа, терміново надайте інформацію, інакше вам буде виписано штраф".

"Інформуємо, що жодних подібних листів Департамент патрульної поліції та управління патрульної поліції у містах не надсилали. Це - атака кіберзловмисників", - повідомили в поліції.

Патрульні також застерегли, що електронні листи зі схожим змістом (про несплачені податки, кримінальні справи тощо) можуть надходити й нібито від інших держустанов. Така розсилка небезпечна, тому що листи містять додатки, відкриваючи які, відбувається завантаження вірусного файлу, який заражає комп'ютер.

У зв'язку з подібними інцидентами поліція закликала: