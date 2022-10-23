"На воре шапка горит": Резников резко ответил на заявления РФ о "грязной бомбе"

Заявления российского руководства о том, что украинские военные якобы планируют применить "грязную бомбу", является попыткой Кремля обвинить в своем преступлении саму же Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова.

"На воре шапка горит". Сегодня РФ на высоком международном уровне предоставила официальную иллюстрацию для этой пословицы. Ложь по поводу "грязной бомбы", которую якобы готовится применить Украина, - это элемент уже привычной кремлевской тактики. Когда российские преступники пытаются превентивно обвинить в своем преступлении жертву агрессии", – заявил министр.

Резников отметил, что с 2014 года россияне неоднократно прибегали к подобной тактике, в частности, открыто угрожали применением ядерного оружия, провоцировали катастрофу на Чернобыльской АЭС, а сейчас шантажируют мир катастрофой на Запорожские АЭС.

"Грязный" ядерный шантаж является поводом для жестких превентивных шагов... Лучшим ответом на российские упреки должны стать решительные шаги по усилению давления на преступный террористический режим в Москве, а также активная помощь Украине средствами, позволяющими быстрее очистить нашу землю от нашествия. Чтобы ни у кого даже мысли не было совершить ядерное преступление в Европе", - подчеркнул он.