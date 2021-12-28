ru ua
Вт, 28 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"На такий прийом не можна піддаватися". Прем'єр Естонії проти "гарантій безпеки" для РФ

Новость на русском →
Естонія, Вівторок 28 грудня 2021 15:28
"На такий прийом не можна піддаватися". Прем'єр Естонії проти "гарантій безпеки" для РФ Фото: прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас (wikimedia.org)
Автор: Ольга Белей

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що ні за яких умов не можна погоджуватися на вимоги Росії про "гарантії безпеки" і немає сенсу вести будь-які переговори з країною-агресором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"З точки зору безпеки дуже лякає те, що такі переговори з Росією взагалі йдуть. Наші союзники обіцяли нам, що таких переговорів вести не будуть і що пред'явлення таких вимог неприйнятно. Але мені завжди здається, що щодо Росії ми менш наївні в порівнянні з деякими союзниками, так що нам просто не можна мовчати", - заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

Вона також зазначила, що не можна погоджуватися на вимоги Росії.

"Росія намагається вести переговори із Заходом, мовляв, давайте поділимо світ на сфери впливу: ви не візьмете Україну в НАТО, ви не станете розміщувати війська в країнах Балтії і біля наших кордонів. Звичайно, з цим нам не можна погоджуватися ні в якому разі, інакше вийде, така ситуація, коли країна створює всім проблему, всі лякаються, а потім вона каже: "Гаразд, я героїчно вирішу для вас цю проблему і змушую вас поступитися мені". На такий прийом не можна піддаватися", - сказала прем'єр Естонії.

Вона також не виключає, що Росія може спровокувати військовий конфлікт.

"Якщо подивитися на розміщення армійських підрозділів навколо України, все вказує на те, що там розміщуються війська, і у Росії є план рухатися далі", - зазначила вона.

Нагадаємо, у вівторок, 28 грудня, Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що Північноатлантичний альянс у відповідь на вимоги Москви Про гарантії безпеки для Росії повинен висунути зустрічні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія
NEWS
"На такий прийом не можна піддаватися". Прем'єр Естонії проти "гарантій безпеки" для РФ
"На такий прийом не можна піддаватися". Прем'єр Естонії проти "гарантій безпеки" для РФ
DAILY
Без імпорту у Новий Рік. Чи загрожує Україні взимку дефіцит газу
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без імпорту у Новий Рік. Чи загрожує Україні взимку дефіцит газу