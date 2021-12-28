"На такий прийом не можна піддаватися". Прем'єр Естонії проти "гарантій безпеки" для РФ

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що ні за яких умов не можна погоджуватися на вимоги Росії про "гарантії безпеки" і немає сенсу вести будь-які переговори з країною-агресором.

"З точки зору безпеки дуже лякає те, що такі переговори з Росією взагалі йдуть. Наші союзники обіцяли нам, що таких переговорів вести не будуть і що пред'явлення таких вимог неприйнятно. Але мені завжди здається, що щодо Росії ми менш наївні в порівнянні з деякими союзниками, так що нам просто не можна мовчати", - заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

Вона також зазначила, що не можна погоджуватися на вимоги Росії.

"Росія намагається вести переговори із Заходом, мовляв, давайте поділимо світ на сфери впливу: ви не візьмете Україну в НАТО, ви не станете розміщувати війська в країнах Балтії і біля наших кордонів. Звичайно, з цим нам не можна погоджуватися ні в якому разі, інакше вийде, така ситуація, коли країна створює всім проблему, всі лякаються, а потім вона каже: "Гаразд, я героїчно вирішу для вас цю проблему і змушую вас поступитися мені". На такий прийом не можна піддаватися", - сказала прем'єр Естонії.

Вона також не виключає, що Росія може спровокувати військовий конфлікт.

"Якщо подивитися на розміщення армійських підрозділів навколо України, все вказує на те, що там розміщуються війська, і у Росії є план рухатися далі", - зазначила вона.