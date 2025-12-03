"На кону судьба Европы": еще четыре страны НАТО профинансируют пакеты оружия для Украины

"На кону судьба Европы... Мы все хотим, чтобы эта война закончилась, и мы приветствуем мирные усилия, но крайне важно, чтобы результатом был справедливый и длительный мир для Украины", - сказал глава МИД Эспен Барт Эйде журналистам после заседания министров иностранных дел стран НАТО.

Эйде добавил, что форма мирного соглашения в Украине повлияет на безопасность Украины, поэтому Альянс должен продвигать выгодное для Киева и европейских стран соглашение. Также Норвегия выделит еще 500 миллионов евро на приобретение Украине оружия, изготовленного в США (PURL).

Кроме Норвегии, о новых пакетах финансирования заявили Канада и Нидерланды. В частности глава МИД Канады Анита Ананд заявила о 200 млн долларов нового взноса в программу PURL. Аминистр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил сообщил, что вклад его страны составит 250 млн евро. Все эти деньги будут потрачены на оружие для Украины.

Также Германия предоставит Украине 200 миллионов долларов на приобретение оружия, изготовленного в США (PURL). Об этом сообщил глава немецкого МИД Иоганн Вадефуль.

"Федеральное правительство очень гордится тем, что мы вместе с нашими друзьями в Польше и Норвегии можем сформировать большой очередной пакет, который необходим для поддержки Украины. 500 млн долларов США - это значительная сумма, 200 млн из них предоставляет Германия", - сообщил он.

По словам Вадефуля, предоставление Киеву новых пакетов помощи символизирует готовность НАТО противостоять агрессии РФ в Украине, поскольку сейчас существует полное отсутствие готовности со стороны России к реальным и серьезным мирным переговорам.