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"На агресію Путіна може бути одна відповідь": Німеччина закупить десятки винищувачів-невидимок

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Берлін, Вівторок 15 березня 2022 04:26
"На агресію Путіна може бути одна відповідь": Німеччина закупить десятки винищувачів-невидимок Фото: Німеччина закупить у США винищувачі F - 35 (twitter.com/FeWoessner)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Німеччини оголосив про закупівлю у США десятків винищувачів F - 35 в рамках багатомільярдної програми модернізації своїх збройних сил у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Німецькі військові вважають, що єдина відповідь на путінську агресію - надійне стримування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP News.

За даними видання, Німеччина планує купити 35 винищувачів F-35 виробництва Lockheed Martin, щоб замінити німецький парк літаків Tornado, якому вже кілька десятків років. Берлін також має намір додатково придбати 15 винищувачів Eurofighter.

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт назвала угоду про покупку американських винищувачів "хорошим кроком вперед" для Збройних сил бундесверу.

"На путінську агресію може бути тільки одна відповідь-єдність в НАТО і надійне стримування", - заявив командувач ВПС Німеччини генерал-лейтенант Інго Герхарц.

Літаки-невидимки п'ятого покоління F - 35 компанії Lockheed вважаються найсучаснішими бойовими літаками у світі. Їх унікальна форма і покриття ускладнюють їх виявлення радаром противника.

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