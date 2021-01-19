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"На 20% більше": в Sinovac розповіли, як збільшити ефективність вакцини

Автор: РБК-Україна

Китайська фармацевтична компанія Sinovac Biotech заявила, що її вакцина противCOVID-19 показала високий відсоток ефективності. Для цього необхідно збільшити час між двома щепленнями.

Про це повідомляє Reuters.

За даними компанії, під час клінічних випробувань COVID-вакцина показала ефективність на 20% більше (або до близько 70%) у 1394 пацієнтів, які отримали плацебо або вакцину з різницею у три тижні (21 день).

Ще тиждень тому бразильські дослідники заявили, що вакцина від Sinovac Biotech показала ефективність 50,4% після того, як під час випробувань понад 9 тисяч добровольців були щеплені з різницею в 14 днів.

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Також британські регулятивні органи заявили, що вакцина від COVID компанії AstraZeneca і Оксфордського університету є більш ефективною, коли розрив між дозами збільшено, ніж передбачалося спочатку.

Нагадаємо, вакцина компанії Sinovac після випробувань в Бразилії показала ефективність трохи вище 50%.

В Туреччині та Індонезії ефективність вакцини Sinovac була вище.

Додамо, що Україна уклала перший контракт на поставку вакцини від COVID. Очікується закупівля майже 2 млн доз вакцини від Sinovac Biotech.

Також повідомлялося, що цю вакцину будуть виробляти в Харкові, а виробництво мають намір налагодити в 2022 році.

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