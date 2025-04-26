МИД к годовщине аварии на ЧАЭС: Кремль снова пренебрегает человеческой жизнью

В заявлении МИД Украины отмечается, что трагедия стала следствием эксперимента, который требовала Москва для подтверждения своих амбиций, нарушая основные правила безопасности.

Попытки советской власти скрыть масштабы катастрофы привели к радиационному облучению миллионов людей, загрязнению более 145 000 квадратных километров территорий, в том числе 2 218 населенных пунктов в Украине.

От последствий катастрофы пострадало почти 5 миллионов человек.

В 2022 году зона отчуждения ЧАЭС стала одной из первых целей российского вторжения. В течение 36 дней оккупации российские войска нарушали радиационный режим и использовали территорию как военную базу.

В 2025 году Россия осуществила удар дроном по защитной инфраструктуре ЧАЭС, что привело к повреждению элементов защитной оболочки, повысив риски для объекта "Укрытие".

МИД Украины подчеркивает необходимость возвращения полного контроля над ядерными объектами для обеспечения глобальной безопасности.

"В годовщину Чернобыльской трагедии мы еще раз подчеркиваем: цена молчания, цинизма и безнаказанности - слишком высока. Только совместными действиями мы сможем остановить российский террор и предотвратить повторение таких трагедий", - заявили в МИД.