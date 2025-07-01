МИД запустил новую услугу для украинцев за рубежом: упростит оформление документов

Министерство иностранных дел Украины запустило пилотный проект цифрового нотариата в 40 дипломатических учреждениях мира. Отныне украинцы за рубежом могут подавать заявления на нотариальные действия онлайн - через систему "е-Консул".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.
Суть нововведения - автоматизация процедуры. Раньше для оформления доверенности или другого нотариального документа нужно было несколько раз лично посещать консульство.
Сибига рассказывает, что нужно было подать все необходимые документы в бумажном виде, написать заявление собственноручно; сообщить, какие именно полномочия он собирается передать другому лицу, согласовать с консулом текст необходимой доверенности; оплатить консульский сбор (обычно на почте или в банке), а затем ожидать печати доверенности консулом и ее получения во второй половине дня.
Были случаи, когда из-за отсутствия какого-то документа или неуверенности в том, какой именно текст доверенности подойдет для дальнейшего использования, людям приходилось посещать дипломатическое учреждение еще раз в другой день. Все это отнимало время, средства, ресурсы.
С сегодняшнего дня, 1 июля, все можно сделать дистанционно, а в учреждение прийти только для подписи готового документа.
Система работает следующим образом:
Услуга уже доступна в посольствах и консульствах Украины в Австралии, Алжире, Анголе, Аргентине, Ботсване, Вьетнаме, Гане, Эфиопии, Индии, Индонезии, Катаре, Кении, КНР, генконсульствах в Гуанчжоу и Шанхае, посольствах в Конго, Корее, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Кувейте, Латвии, Малайзии, Марокко, Мексике, Мозамбике, ОАЭ, Омане, ЮАР, Перу, Руанде, Саудовской Аравии, Сенегале, Сингапуре, Таиланде, Тунисе, Чили, Японии, генконсульствах в Милане, Гамбурге и Гданьске.
По словам Сибиги, новая система сэкономит время и деньги украинцев, уменьшит нагрузку на консулов и станет еще одним шагом к сервису, "достойному современного европейского государства".
МИД планирует расширить цифровой нотариат на все дипучреждения после оценки пилотного этапа.
Напомним, в приложении "Дія" с 2022 года работает услуга проверки нотариальных документов с QR-кодом через электронный нотариат "Нота". Пользователь может отсканировать код, отправить запрос и, с согласия владельца документа, получить его копию онлайн.
Также РБК-Украина рассказывало, что оформить наследство украинцам за рубежом или на оккупированных территориях можно через консульство, отправив заявление или доверенность к нотариусу в Украине. Если сроки пропущены - их можно восстановить через суд, но военное положение не считается уважительной причиной.
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